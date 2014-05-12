На представників української влади готуються замахи - Гелетей

Про це в інтерв'ю газеті "Сегодня" заявив начальник Держслужби охорони Валерій Гелетей.

За його словами, держохорона охороняє кандидатів, відносно яких є інформація про реальну загрозу, проте з'явилася інформація про можливі замахи і на представників влади.

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"Днями СБУ інформувала нас про замахи, що готуються, не лише на кандидатів, але і на представників влади. У цих людей вже є держохорона. З урахуванням нової інформації її посилили. Скільки потрібно для безпеки, стільки і виставимо", - заявив Гелетей.