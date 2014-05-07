"Міністра оборони" так званої ДНР затримано за замах на вбивство - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виїзного засідання КМУ, що зараз проходить у Харкові, заявив в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Сьогодні в результаті операції взята під контроль ситуація в Маріуполі. Паралельно проведений арешт, так званого "міністра оборони" "Донецької республіки" Ігоря Какідзянова, якого затримано за замах на вбивство та за скоєння низки злочинів, - повідомив він.

У свою чергу прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив, що всі активісти сепаратистських рухів, які не вчиняли тяжких злочинів, ще можуть бути амністовані.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, у Донецькій області сепаратисти обстріляли автобус з бійцями батальйону міліції спецпризначення "Азов", який рухався з Маріуполя в напрямку Бердянська. Поранено водія. Одного із тих, хто стріляв, вбито. Ще двох нападників затримано, зброю вилучено.

Серед затриманих – "міністр оборони", так званої «Донецької народної республіки", Ігор Какідзянов.