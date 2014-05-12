На Донбасі почалися етнічні чистки через саботаж правоохоронців - Тягнибок

На Донбасі почалися етнічні чистки проти більшої частини населення, які потрібно зупинити люстрацією та перепідготовкою органів правопорядку. Про це сьогодні заявив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради.

«Проти більшої частини населення Донбасу зараз фактично розгорнуті етнічні чистки - людей вбивають за проукраїнську позицію, за вітання «Слава Україні!», за вишиті сорочки. Якщо ми не проведемо люстрацію - у нас і далі будуть панувати безлад та беззаконня. Й надалі органах місцевого самоврядування та міліції буде залишатися агентура Москви, терористи, саботажники, сепаратисти», - заявив він.

За словами Тягнибока, так звані «народні республіки» у східних областях - це кримінальні терористичні організації, які діють під керівництвом російського агресора: «Будь-яке сприяння діяльності цих бойовиків, участь в їх заходах, фінансування з боку окремих громадян України, а особливо, народних депутатів від ПР і КПУ, які світяться там - слід карати позбавленням мандатів та кримінальною відповідальністю».

Читайте такожТягнибок вимагає від Росії компенсацій за військові злочини

Він також підкреслив, що головною перешкодою в боротьбі з сепаратизмом та путінським диверсантами на сході України є саботаж і пособництво правоохоронних органів, органів влади та суддів. Тягнибок заявив, що боротися з диверсіями на законодавчому рівні необхідно ухваленням законів про люстрацію та скасуванням депутатської недоторканності. Також «Свобода» пропонує внести на розгляд парламенту законопроект № 4828 про невідкладні заходи щодо підвищення професійного рівня працівників правоохоронних органів.

«Ми пропонуємо провести спеціальну переатестацію співробітників органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, органів охорони державного кордону, створивши для цього спеціальні атестаційні комісії із залученням громадськості до їхньої роботи», - заявив кандидат у президенти від «Свободи».