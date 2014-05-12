"Солдатська мати" з Києва організувала "луганський референдум" у Москві - ЗМІ

Марія Ціпко, знаменита плакальниця з Одеси, яка роз'їжджала з гастрольним антимайданним туром всіма містами Південного Сходу, яка відмітилась у Криму й зараз проживає в Москві, була основним організатором дивного недільного дійства в столиці, що називався голосуванням за "референдум" про вихід Донецької та Луганської областей зі складу України.

Про це повідомляє "Русский Монитор".

Організатором її називали все, від зіц-головуючої «комісії» до місцевого префекта, який прибув відзначитися на цій незвичайній акції.

Відео Владимир Егоров

Як повідомив виданню народний кореспондент Володимир Єгоров, під час самого голосування вона ходила на імпровізованій вуличній «виборчій дільниці», про який ми повідомляли раніше, з бейджиком «координатор» та з великим задоволенням позувала журналістам, розповідаючи, що сама вона з Луганська та ось тут організувала голосування.

Потім, при появі представників ЛДПР, які були частковими спонсорами цього дійства, дама раптово почала з ними лаятися і пригадувати їм, що коли вона жила в гуртожитку ЛДПР в Москві (виявляється, є й таке), то там їй не дуже допомагали пережити психологічну травму переїзду з Одеси, звідки вона втекла через переслідування бандерівцями й агентами ЦРУ. Тут дама і була остаточно визначена кореспондентом видання та іншими представниками ЗМІ.

Після закінчення голосування, коли дійство перенеслося до якогось штабу козаків на Молодіжній, мадам Ціпко і зовсім перестала соромитися і почала активно керувати всією «комісією». Після чого всю пресу вигнали, не даючи зафіксувати підрахунок «голосів».