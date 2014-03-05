"Одеситка" з Севастополя та "солдатська мати" з Києва в Росії стала "біженкою з Донецька"
У російському Новочеркаську на мітингу на підтримку Криму та східної України виступила добре відома в Україні "гастролерка", яку бачили на проросійських мітингах у Харкові, Севастополі та Києві.
Жінка виступила зі сцени, представившись біженкою з Донецька, і розповіла, як "тікала вночі". Виступ показали в сюжеті російського Першого каналу, повідомляє ТСН.
"Буквально вчора вночі, пробираючись у, можна сказати, жахливих умовах, ми практично, можна сказати, тікали з Донецька. Це було дуже боляче", - заявила жінка зі сцени.
Раніше "гастролерка" в ролі "одеситки" виступала в Севастополі – просила допомоги в Росії.
Читайте також"Солдатською матірю" виявилась регіоналка, в якої нема синівА кількома днями раніше жінка, замотана в російський прапор, демонструвала свій ораторський талант на мітингу у Харкові.
Бачили її і в лютому у Києві – у футболці "солдатської матері" і з символікою Партії регіонів вона ходила до барикад на Грушевського.
Як повідомляли ЗМІ, разом з нею роль "солдатської матері" виконувала регіоналка, яка синів не має.