Федералізація може призвести до розколу України - Порошенко

Народний депутат, кандидат на пост президента України Петро Порошенко вважає, що федералізація може призвести до розколу України.

«Ніякої федералізації в Україні ми не допустимо. Кожний, хто сьогодні виступає за федералізацію, працює проти України. Це п’ята колона, це зрадники», - сказав кандидат у Президенти України, народний депутат Петро Порошенко на брифінгу в Миколаєві 12 травня.

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Він відзначив, що ті хто виступає за федералізацію хочуть аби Україна була слабкою державою. За словами Порошенка, федералізація буде означати повтор сценарію Крим-2, Крим-3, Крим-4. «Федералізація - це «розкол і роз’єднання», - наголосив політик.

Кандидат у Президенти України ще раз підкреслив, що не допустить федералізації та висловив упевненість, що Україна буде сильною державою.