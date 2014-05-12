Турчинов затвердив прапор та емблему Національної гвардії

Про це повідомляється на офіційному сайті в.о. глави держави.

Указом засновано емблему і прапор Національної гвардії, бойові прапори оперативно територіальних об’єднань, з’єднань, військових частин, вищих навчальних закладів Національної гвардії України та штандарт командувача Національної гвардії України.

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Так, емблемою вітчизняної Націгвардії є прямий рівносторонній хрест з розбіжними кінцями крапового кольору, в центрі якого у восьмиграннику темно-зеленого кольору вміщено зображення малого Державного Герба України. Пружки хреста і восьмигранника золотистого кольору.

Прапором Національної гвардії є прямокутне полотнище синього кольору зі співвідношенням сторін 2:3, у центрі якого вміщено емблему Нацгвардії. Висота емблеми дорівнює 2/3 висоти полотнища. Сторони прапора, крім лівого краю полотнища, прикрашено бахромою золотистого кольору. На зворотній стороні полотнища розташовано напис "НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ", виконаний літерами золотистого кольору.