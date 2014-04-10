Перший батальйон Національної гвардії поставив керівництву ультиматум
Сьогодні, об 11 ранку, в Нових Петрівцях перший батальйон Національної гвардії самовільно вишикувався і поставив керівництву ультиматум
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
Гвардійці вимагають у керівництва допустити їх до вирішення реальних військових завдань. Багато бажають відправитися на Схід країни та боротися з сепаратистами. Навчання бійцям вже набридли.
Читайте такожПерший батальйон Національної гвардії склав присягуБійці Національної гвардії скаржаться, що теоретична підготовка не відповідає сучасним вимогам. Крім того, не вистачає і практичних занять - на стрільбах бійцям видавали лише по 6 патронів раз на два дні.
Нагадаємо, закон про створення Національної гвардії України підписали 13 березня, основою гвардії стали Внутрішні війська, а вже 16-го березня вербувальні центри запрацювали по всій країні. Добровольці масово записувались до лав новоствореної гвардії.