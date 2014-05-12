ЄС має намір швидко підписати економічну частину асоціації з Україною
20:53, 12 травня 2014Політика
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Президент Європейської ради заявив, що ЄС налаштований швидко підписати економічну частину Угоди про асоціацію з Україною.
ЄС налаштований швидко підписати економічну частину асоціації
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської ради Герман ван Ромпей сказав у своїй заяві для журналістів у Києві.
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"ЄС налаштований швидко рухатися у напрямку підписання і тимчасового застосування тих положень (Угоди про асоціацію з Україною), що залишилися", - зазначив він.
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