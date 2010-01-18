Герман побачила злий погляд Тимошенко

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що голові Верховної Ради, кандидату на пост Президента Володимиру ЛИТВИНУ не варто заявляти про фальсифікацію виборів і необхідність провести перерахунок голосів, адже він як представник чинної влади сам несе відповідальність за забезпечення чесних і прозорих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи заяву народного депутата від Блоку Литвина Олега ЗАРУБІНСЬКОГО про ініціативу цієї політичної сили ухвалити постанову Верховної Ради про перерахунок голосів.

«Мені було б дивно, якби сама влада казала, що ці вибори нечесні і непрозорі, адже саме на ній лежить відповідальність забезпечити чесність і прозорість виборів», - зауважила Г.ГЕРМАН.

На її переконання, якщо В.ЛИТВИН заявить, що ці вибори були сфальсифіковані, «ми будемо мати право звинуватити у цьому його самого, адже він є представником влади і його обов’язком було забезпечити чесність і прозорість виборів».

Г.ГЕРМАН також висловила думку, що вчорашня заява О.ЗАРУБІНСЬКОГО - це «спроба зберегти обличчя».

«ЛИТВИН потерпів страшну поразку. Для нього самого неочікувану. На жаль, українці не підтвердили, що їм потрібний ЛИТВИН, і з цього необхідно якось виходити команді і скинути вину за непопулярність свого кандидата на якісь інші обставини», - пояснила Г.ГЕРМАН.

На прохання журналістів оцінюючи вчорашню поведінку кандидата у президенти, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, Г.ГЕРМАН зауважила, що «вона намагалася поводитися цілком природно і пристойно».

«Як кожна жінка, вона намагалися приховати поразку. Оскільки вона актора дуже добра, то їй майже це вдалося. Лише треба трошки змінити погляд – дуже жорсткий і дуже злий погляд. Їй не вдалося учора зробити добрі і переможні очі», - сказала Г.ГЕРМАН.