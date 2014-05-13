На Чернігівщині затримали трьох диверсантів, серед них - член партії Жириновського

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України, 12 травня в пункті пропуску «Горностаївка» прикордонний наряд Чернігівського загону під час перевірки документів звернув увагу на нервову поведінку двох громадян Росії. Вони їхали поїздом із Санкт-Петербурга до Києва. Під час бесіди росіяни, 1984 та 1987 років народження, нервувалися, плутались в поясненнях, постійно їх змінювали, однак впевнено пояснити мету своєї подорожі в Україну так і не змогли. Після чого прикордонники ініціювали перевірку їхніх речей та спільно з митниками оглянули багаж. У ньому було знайдено камуфльований одяг, газовий розпалювач вогнища, ніж та газовий балончик сльозогінної дії. Окрім паспортних документів, один з росіян мав при собі ще й посвідчення члена ЛДПР. За результатами перевірки росіян не пропустили та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

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Крім того, учора ввечері на ділянці відділу «Грем’яч» прикордонники цього ж загону за допомогою розшукового собаки за 20 метрів від держрубежу наздогнали та затримали невідомого чоловіка. Затриманий, який намагався в обхід пункту пропуску потрапити у Україну, виявився громадянином Росії, 1988 року народження. До того ж з’ясувалося, що житель Костроми мав при собі «Акт щодо відмови в пропуску на територію України», складений того ж дня в пункті пропуску «Хутір-Михайлівський» на ділянці Сумського прикордонного загону.

За спробу порушення державного кордону України на затриманого складено документи про притягнення до адміністративної відповідальності. Міру його відповідальності визначить районний суд.