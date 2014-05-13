У Харкові три клоуни провели "референдум" за приєднання до Канадського цирку

13:24, 13 травня 2014
Політика
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У Харкові три клоуни провели "референдум" за приєднання до Канадського "Цирку дю Солей”.

У Харкові клоуни провели референдум / dozor.kharkov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, флеш-моб пройшов на площі Ірини Бугримової перед Харківським цирком.

Троє молодих людей у клоунському гримі та перуках вийшли на площу з плакатами “Референдум тільки для клоунів”, “Більше гриму клоунам”, “Через референдум в "Цирк дю Солей”.

Молоді люди запропонували перехожим та журналістам проголосувати за включення харківських клоунів до найбільшого у світі канадського цирку. Клоуни роздавали чисті аркуші паперу, називаючи їх бюлетенями для голосування та пропонували в будь-якій формі висловитися з приводу питання, яке виносилося на так званий референдум.

Читайте такожМЗС Британії: голосування на Євробаченні має більшу вагу, ніж "референдум" на Донбасі“Ви можете проголосувати як завгодно, де завгодно, і це буде рахуватися. Хочете в дитячому садку — голосуйте, хочете у себе вдома — голосуйте. Не важливо, референдум буде вважатися легітимним в будь-якому разі, - сказав клоун Матрьошка. - Ми втомилися працювати за копійчані зарплати. Ми подивилися телевізор, побачили те, що відбувається в Донецьку та Луганську, та зрозуміли, що наші натхненники, ідейні лідери - там. Ми зрозуміли, що ми теж маємо право провести референдум. Не важливо, що нас тільки троє. Хіба кількість людей відігравала коли-небудь якусь роль?”

Клоуни, не проводячи "підрахунку голосів", вирішили, що за приєднання до "Цирку дю Солей” проголосували понад 90% респондентів. Після цього клоуни за допомогою дитячої лічилки обрали серед себе "народного губернатора".

Директор Харківського цирку Олексій Житницький, який, побачивши флеш-моб, вийшов до клоунів, наголосив, що ці люди не мають жодного відношення до Харківського цирку.

Читайте такожУ вчорашньому "референдумі" у Маріуполі фізично могли брати участь 4% виборцівДиректор також закликав не “розводити балаган” у тяжкий для країни час.

“Цирк — це високе мистецтво, а те, що зараз відбувається — це балаган”, - підкреслив він, запросивши журналістів відвідати виставу Харківського цирку.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня в Донецькій і Луганській областях сепаратисти провели так званий референдум про визначення статусу регіону.

Вони стверджують, що 89% громадян проголосували за державну самостійність самопроголошеної Донецької народної республіки, за незалежність так званої Луганської народної республіки – 96%.

Відповідно до українського законодавства, згадане опитування не має юридичної сили і його проведення не визнають ОБСЄ, ЄС, США і ряд інших країн світу.

У Кремлі заявили, що з повагою ставляться до «волевиявлення населення Донецької і Луганської областей».

Пізніше співголова тимчасового уряду самопроголошеної «Донецької народної республіки» Денис Пушилін повідомив, що "ДНР" просить Росію розглянути питання про входження республіки до складу Російської Федерації.

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