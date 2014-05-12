Сепаратисти ДНР попросилися до складу РФ

"Ми, народ Донецької народної республіки, за результатами референдуму, проведеного 11 травня 2014 року, і грунтуючись на декларації про суверенітет ДНР, повідомляємо, що відтепер ДНР є суверенною державою. <...> Виходячи з волевиявлення народу Донецької народної республіки і для відновлення історичної справедливості просимо Російську Федерацію розглянути питання про входження Донецької народної республіки до складу Російської Федерації", - зачитав Пушилин в понеділок "відозву ДНР".

Його цитують РИА Новости.

У понеділок, коментуючи підсумки референдумів в Луганській і Донецькій областях, прес-служба Кремля повідомила, що "в Москві з повагою ставляться до волевиявлення населення Донецької і Луганської областей і виходять з того, що практична реалізація підсумків референдумів пройде цивілізованим шляхом, без будь-яких рецидивів насильства, через діалог між представниками Києва, Донецька і Луганська".

У зверненні також йдеться про те, що вищим органом державної влади в Донецькій народній республіці відтепер є Верховна рада, яка формує уряд ДНР і Рада безпеки ДНР. Пушилин додав, що нове державне утворення зобов'язується дотримуватися свободу совісті та віросповідання всіх традиційних релігійних конфесій і поважати традиційні точки зору в сфері релігії.

Нагадуємо, що так звані референдуми, які пройшли в Донецькій та Луганській областях є юридично нікчемними і проводилися з масою порушень за пристутності озброєних бандформувань.