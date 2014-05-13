Міноборони пояснив, чому українських військових немає на кордоні з Росією
15:34, 13 травня 2014Політика
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Українські військові не стоять на кордоні з Росією з тактико-технічних та юридичних міркувань.
У Міноборони пояснили, чому українських військових нема на кордоні з РФ / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив в. о. міністра оборони України Михайло Коваль.
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“У Збройних Сил є різні засоби ураження: артилерія, авіація, і вони задіюються на деякій відстані від кордону. Коли противник заходить на нашу територію, тоді ми можемо на повну потужність використовувати всі засоби, а стояти на лінії кордону нам немає сенсу. Ми знаходимося на відстані 5-20 кілометрів від кордону в залежності від рельєфу”, - сказав Коваль.
Він пояснив, що на ближчій відстані засоби ураження потрапляли б на територію чужої держави.
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