Міноборони пояснив, чому українських військових немає на кордоні з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив в. о. міністра оборони України Михайло Коваль.

Читайте такожВійська РФ біля українського кордону ведуть провокативну діяльність – командувач Нацгвардією

“У Збройних Сил є різні засоби ураження: артилерія, авіація, і вони задіюються на деякій відстані від кордону. Коли противник заходить на нашу територію, тоді ми можемо на повну потужність використовувати всі засоби, а стояти на лінії кордону нам немає сенсу. Ми знаходимося на відстані 5-20 кілометрів від кордону в залежності від рельєфу”, - сказав Коваль.

Він пояснив, що на ближчій відстані засоби ураження потрапляли б на територію чужої держави.