Турчинов підписав закон про посилення забезпечення Збройних Сил

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 8 квітня.

Законом внесено зміни до законів України "Про оборону України", "Про Збройні сили України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про гуманітарну допомогу", "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Змінами передбачено дозволити фінансування національної оборони держави, Збройних сил, мобілізаційної підготовки і вживає заходів з мобілізації додатково за рахунок благодійних пожертвувань фізичних і юридичних осіб у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

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У пояснювальній записці зазначається, що фінансове забезпечення військової галузі країни вкрай незадовільне, що призвело до різкого загострення кризового стану обороноздатності держави та боєздатності Збройних сил України. Найслабшим місцем залишається проблема військово-технічної модернізації та переоснащення Збройних сил новітніми та перспективними зразками озброєння. Більше 20 років перебуває в експлуатації понад 80% озброєння та військової техніки Збройних сил. Загальний обсяг озброєнь, що потребують заміни, сягає понад 50%. Лише 30% припадає на відносно сучасні зразки, але вони за своїми характеристиками все ж поступаються кращим світовим системам озброєнь. Морально застаріли або вичерпали свій експлуатаційний ресурс 80% озброєнь ракетної артилерії, близько 60% військово-повітряних сил, 70% засобів радіоелектронної боротьби і 50% протитанкових озброєнь України.

За оцінками західних експертів, бойовий потенціал Збройних сил України щорічно знижується майже на 9% і зараз становить ледь більше 20% від рівня 1992 р.