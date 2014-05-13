Суд заборонив діяльність в Україні партії “Русский блок”

Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність на території України проросійської партії “Русский блок”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено судом сьогодні, таким чином повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції України. “Позов Міністерства юстиції задовольнити у повному обсязі”, - зазначається у резолютивній частині ухвали суду, повний текст якої буде оприлюднено завтра.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter