Суд заборонив діяльність в Україні партії “Русский блок”
17:35, 13 травня 2014Політика
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Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність на території України проросійської партії “Русский блок”.
Суд заборонив діяльність в Україні партії “Русский блок” / Фото : job-sbu.org
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено судом сьогодні, таким чином повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції України.
“Позов Міністерства юстиції задовольнити у повному обсязі”, - зазначається у резолютивній частині ухвали суду, повний текст якої буде оприлюднено завтра.
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