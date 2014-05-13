Суд заборонив діяльність в Україні партії “Русский блок”

17:35, 13 травня 2014
Політика
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Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність на території України проросійської партії “Русский блок”.

Суд / Фото : job-sbu.org

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено судом сьогодні, таким чином повністю задовольнивши позов Міністерства юстиції України.

Позов Міністерства юстиції задовольнити у повному обсязі”, - зазначається у резолютивній частині ухвали суду, повний текст якої буде оприлюднено завтра.

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