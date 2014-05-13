ВР утворила ТСК із розслідування подій, що сталися в Одесі, Маріуполі та Красноармійську

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 263 народні депутати із 311 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою депутата від “Батьківщини” Андрія Іванчука та Партії регіонів Вадима Новинського передбачається визначити основними завданнями ТСК одержання повної та достовірної інформації щодо обставин вбивств мирних громадян.Читайте такожВ одеський Будинок профспілок заздалегідь занесли вибухові речовини - Парубій

Передбачається затвердити склад ТСК у кількості 10 народних депутатів. Водночас голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що склад ТСК ще уточнюватиметься.

Головою ТСК обрано депутата від ПР Антона Кіссе.

Термін діяльності ТСК — два місяці з дня прийняття постанови. Звіт ТСК про виконану роботу передбачається заслухати у ВР не пізніше 15 червня.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.