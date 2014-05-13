Голова Одеської ОДА прагне об'єднати учасників трагедії 2 травня - Штайнмаєр

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі заявив Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр.

Звертаючись до Палиці, міністр сказав: «Зараз в Україні всі сперечаються, де починати національний діалог. Ви вже почали такий діалог, почали такі бесіди за круглим столом. І вам вдалося представників конфліктуючих сторін зібрати за одним столом. І ті, хто приїжджає сюди ззовні, бачать що відбуваються певні зміни.

Звичайно, кошмар подій, які були 11 днів тому, люди забудуть нескоро. Але ви вже зараз намагаєтеся розв'язати цей конфлікт і об'єднати його учасників, щоб вони розмовляли один з одним і дійшли згоди».

«Ми з вами стали свідками цієї великої національної трагедії, яка сталася в Україні. І ми дуже добре розуміємо, що багато людей відчувають, і обурення, і жаль, і траур з цього приводу. Ми хочемо запевнити вас в нашому співчутті. Але я думаю, що ми всі можемо разом сподіватися, що ті люди, які загинули 11 днів тому, сприятимуть тому, щоб відбулася зміна свідомості населення, і в місті, і в усьому регіоні, і по всій Україні. І я думаю, що більшість з тих, хто брав участь у цих подіях, зрозуміють, що застосування сили, насильство не може привести до змін», - сказав Штайнмайєр.

Він додав, що те, що сталося 2 травня необхідно розслідувати і винних притягти до відповідальності. За його словами, «все це насильство, всі ці загиблі, створюють між нами і в суспільстві великі рови, великі траншеї по всій Україні, тому необхідно прагнути шляхом національного діалогу ці траншеї подолати».

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«Звичайно, цього не можна відразу забути, але необхідно також збирати і налаштовувати людей на щоденну роботу для подолання економічних труднощів. Відомо, що Одеса - південне портове місто і сюди приїжджало багато не тільки туристів. Нам хотілося, щоб усі ті, хто бачив ці жахливі кадри по телевізору, щоб вони подолали страх і знову приїжджали сюди, щоб усе тут було як раніше десятиліттями», - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

За останніми даними, кількість загиблих в результаті зіткнень і масових заворушень 2 травня в Одесі становить 48 людей, постраждалих - майже 250.

В СБУ повідомили, що зіткнення і заворушення в Одесі за участі представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.