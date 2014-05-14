Прикордонники випустили Болотова в Росію. Турчинов вимагає від СБУ пояснень

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту після виступу народного депутата України Олега Ляшка з цього приводу.

Турчинов наголосив: “Я прошу секретаріат оформити (йдеться про сертифікат ВР — УНІАН) офіційне доручення ГПУ, СБУ та Державній прикордонній службі дати офіційні пояснення” щодо факту перетину Болотовим державного кордону України. Спочатку Турчинов зазначив, що відповідь має бути дана протягом трьох годин, але після того, як закрив засідання парламенту, зазначив, що ця відповідь має бути завтра під час засідання ВР.

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Ляшко на засіданні парламенту, посилаючись на слова помічника голови Державної прикордонної служби Сергія Астахова повідомив, що самопроголошений “народний губернатор” так званої «Луганської народної республіки» Валерій Болотов офіційно виїхав до Російської Федерації через пункт пропуску “Должанський”, оскільки з боку правоохоронний органів до нього не було претензій.

Ляшко зазначив: “Як людина, на руках якої кров, вбивства наших людей, розкол України, виїхала через кордон?”.

“Що це за антитерористична операція, що це за кордони? Коли він навіть не через посадку лізе, а через офіційний пункт”, - зазначив депутат.

Ляшко наголосив: “Що відбувається в нашій країні? Це профанація, це імітація, чи це державна зрада? Я питаю у керівників правоохоронних органів”.

Він звернувся до Турчинова негайно з цього приводу зібрати нараду і з'ясувати, “чому державні зрадники, убивці” можуть вільно виїжджати за кордон. Він наголосив на необхідності звільнити з посад керівників правоохоронних органів, які допускають такі речі.

Ляшко наголосив, що “це - саботаж, це імітація боротьби з сепаратизмом і злочинністю. А насправді, як ми бачимо, ніяке АТО не проводиться”.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що "народний губернатор" Валерій Болотов безперешкодно перетнув кордон через пропускний пункт "Должанський".