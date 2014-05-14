Пріоритетом будь-якої влади має бути створення робочих місць - Порошенко

Кандидат на пост Президента України, народний депутат України Петро Порошенко наголошує: «Держава має прибрати тиск контролюючих органів на підприємства аби жодна інспекція не змогла зупиняти виробництво. Корупція має бути знищена», - про це він сказав під час зустрічі з колективом заводу «Турбоатом» у Харкові 14 травня. «Головною в державі має стати людина праці, та яка створює продукцію», - наголошує Порошенко

Він впевнений, що енергомашинобудування, яке є локомотивом промисловості України, може дати суттєвий приріст обсягів виробництва, не лише в Харківській області, а й в усій Україні. «Ми переконані, що не лише «Турбоатом», а й інші підприємства, які добре і ефективно працюють, мають стати прикладом розвитку», - наголошує кандидат.

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За словами Порошенка, він знаходиться під враженням від підприємства і великої кількості молоді, яка на ньому працює. «Це важливо, адже значить, що в підприємства є майбутнє. Коли підприємство має портфель замовлень на два, три або п’ять років наперед - таке підприємство може впевнено дивитися у майбутнє, може підвищувати зарплату, гарантувати соціальний пакет робітникам, забезпечувати сплату податків тощо», - наголосив Порошенко.

Він відзначив стабільну та високу зарплату на підприємстві «Турбоатом», яка складає 6800 грн, а середня по заводу 5 тис. грн. «Це символ того, як мають жити і працювати люди в Україні. Жити по-новому - значить жити у достатку. Пріоритетом будь-якої влади має бути створення робочих місць», - наголосив він.

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Порошенко підкреслив, що першими його кроками буде створення гарантій безпеки громадянам. «Зараз, основне завдання нової влади і президента - досягти миру і вивести країну із війни», - сказав кандидат на пост президента України.