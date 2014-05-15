Угорщина заявляє, що не вимагає територіальної автономії для своєї меншини в Україні

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоньї.

Виступ глави угорського МЗС відбувся через два дні після того, як прем'єр-міністр країни Віктор Орбан закликав до створення автономій етнічних угорців, що проживають у країнах Центральної Європи.

Мартоньї зазначив, що це питання особливо актуальне для угорської меншини на Заході України, де проживає близько 200 тисяч представників цього народу.

Читайте такожПольща розкритикувала Угорщину за заяву про автономію для угорців в УкраїніУ розмові з журналістами на конференції з безпеки в Братиславі глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Орбан мав на увазі швидше самоврядування, ніж територіальну автономію.

«Автономія може бути різною: як ми вже говорили, це і особиста автономія та культурна автономія і територіальна. Слово «територіальна» у цій промові не використовувалося», – сказав міністр.

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у першому ж виступі свого третього терміну на посаді заявив про необхідність автономій і подвійного громадянства для угорців, які живуть у сусідніх країнах, зокрема, в Україні.

Заяви угорського прем’єра призвели до того, що у вівторок посол Угорщини в Києві був викликаний для пояснень українській владі.