Угорщина вимагає від України, Словаччини та Румунії дати угорцям автономію

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи з промовою в парламенті після складення присяги голови уряду, Орбан заявив: «Ми розглядаємо угорське питання як європейське питання. Угорці, які живуть у Карпатському регіоні, мають право на подвійне громадянство, на права національної спільноти й на автономію».

При цьому він особливу увагу присвятив Україні, де угорська меншина живе в Закарпатській області.

«Становище 200 тисяч угорців за національністю, які живуть в Україні, надає цьому питанню особливої гостроти. Угорська громада там повинна отримати подвійне громадянство, всі права національної спільноти, а також вона має отримати можливість самоврядування. Це наші чіткі очікування від нової України, яка зараз постає», – заявив Орбан.

При цьому угорський прем’єр також заявив, що Угорщина підтримує владу України в її розбудові демократичної держави.

Сьогодні нещодавно обраний парламент Угорщини знову затвердив Віктора Орбана на посаді прем’єр-міністра.

Читайте такожУгорський делегат ПАРЄ назвав Україну "штучною державою" і висунув претензії на ЗакарпаттяВ Україні живе, за різними даними, від 160 до 200 тисяч угорців за національністю, головно в Закарпатті. Водночас в інших країнах є значно більші угорські меншини – в Сербії угорців від 250 до 290 тисяч, у Словаччині близько 500 тисяч, а в Румунії 1 мільйон 250 чи й 500 тисяч.

Угорщина, яка до кінця Першої світової війни охоплювала також значні території, що нині належать сусіднім державам, офіційно не порушує питання про «повернення» цих територій, але останніми роками дедалі активніше домагається розширення прав угорських меншин у цих державах, що нерідко викликає там занепокоєння.

Останніми тижнями, з різким зростанням збройного проросійського сепаратистського руху на Сході України, Росія також вимагає від України особливих прав для росіян для національністю, а також для російськомовних українців, аж до вимоги запровадження російської мови як державної чи зміни устрою України на федеративний.