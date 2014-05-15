Порошенко з великим відривом лідирує у президентській гонці - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Якби президентські вибори відбувалися на два тижні раніше, то з усіх громадян України віком від 18 років - 33,7% проголосували б за Петра Порошенка, 5,9% - за Юлію Тимошенко, 4,1% - за Сергія Тигіпка, 4,0% - за Анатолія Гриценка, 3,3% - за Олега Ляшка, 2,6% - за Михайла Добкіна, 2,4% - за Петра Симоненка, 2,1% - за Ольгу Богомолець, 1,0% - за Олега Тягнибока. За 14 інших кандидатів – загалом 2,4%", - йдеться в результатах опитування.

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13,0% респондентів вирішили не брати участь у голосуванні і 25,4% - не визначилися, за кого голосувати.

Таким чином, якби президентські вибори відбулися на два тижні раніше, а всі, хто не визначився, не прийшли б на вибори, число поданих голосів складало б близько 62% від числа усіх виборців, і серед названих кандидатів голоси розподілилися б наступним чином: 54,7% - за Порошенка, 9,6% - за Тимошенко, 6,7% - за Тигіпка, 6,5% - за Гриценка, 5,4% - за Ляшка, 4,3% - за Добкіна, 3,9% - за Симоненка, 3,5% - за Богомолець, 1,6% - за Тягнибока.

"За такого розподілу голосів потреби у другому турі виборів не було б", - зазначили в КМІС.

Опитування проводили з 29 квітня по 11 травня 2014 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2022 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (за виключенням АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.