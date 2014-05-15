Лукашенко обіцяє надати допомогу Україні у будь-який момент, якщо вона знадобиться

Білорусь хоче бачити сильну Україну і готова надати підтримку і допомогу.

Про це заявив сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом України в Білорусі Михайлом Єжелем, передає білоруське агентство БЕЛТА.

Читайте такожЛукашенко порівняв трагедію в Одесі з Хатинню

"Україна повинна бути Україною. Це 45 млн. населення, близький нам народ. Це самодостатня країна, і якщо їй допомогти, а не заважати, то це буде дуже впливова країна. Ну, може, комусь не хочеться, щоб вона була сильною і впливовою, але це не моя позиція і не білоруського народу. Ми хочемо бачити сильну Україну, з якою можна співробітничати, торгувати, як ми робили це останніми роками. У нас був певний приріст. Ми сподіваємося, що повернемося до цих обсягів, і ми готові в цьому напрямі зробити максимум. Ви в цьому повинні бути упевнені", - наголосив президент Білорусі.

Лукашенко висловив побажання, щоб ті події, які ще відбуваються в Україні і мають негативний розвиток, швидше закінчилися.

"Щоб Україна розвивалася як єдина цілісна держава, щоб це була наша Україна. Ніколи ми навіть не уявляємо собі, щоб Україна займала якусь позицію, яка була б проти Білорусі, - зазначив він. - І я відкрито говорив щодо питань, які нас дуже хвилюють, зокрема пов’язаним з НАТО. Ви, як людина військова, напевно, розумієте мене в цьому плані. Немає необхідності втягувати Україну в якісь блоки, вводити туди якісь війська, ані з одного, ані з іншого, ані з третього, ані з десятого боку", - сказав Лукашенко.

Він нагадав про зустріч, що відбулася в нього, з виконуючим обов'язки президента України, головою Верховної Ради Олександром Турчиновим:

"Я йому однозначно, навіть дружньо, відповів на багато запитань конфіденційного характеру, на його настороженості", - сказав Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко незадоволений Росією і хоче відкласти Євразійський економічний союз

Він наголосив, що дотримується «домовленостей, які були досягнуті у нас з владою України на Прип’яті. Тому ви можете розраховувати тільки на добре ставлення з боку Білорусі до України і до всього українського народу, - сказав Лукашенко. - Якщо вам буде потрібна якась допомога (окрім посередництва - це виключено, я цього терпіти не можу), як людина, яка дуже близько до серця сприймає все, що відбувається в Україні, я готовий у будь-який момент надати цю підтримку і допомогу".

У свою чергу Єжель подякував главі Білоруської держави за дуже послідовну і чесну позицію. "У тій ситуації, в якій зараз опинилася Україна, для нас кожне добре слово є доброю підтримкою", - сказав він.