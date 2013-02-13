Білорусь хоче залагодити спірні питання з ЄС «без диктату і тиску»

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей 12 лютого під час зустрічі у Тбілісі з членом Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле і заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Хельгою Шмід.

«Не ізоляція, а ангажування у європейський інтеграційний процес може допомогти нашій країні стати демократичною», - цитує В.Макея прес-служба МЗС Білорусі.

У ході зустрічі глава білоруського зовнішньополітичного відомства висловився «за подальше залучення Білорусі до європейських інтеграційних процесів, що відповідало б інтересам як Білорусі, так і Європейського Союзу».

Як повідомили у прес-службі МЗС Білорусі, В.Макей також взяв участь у пленарному засіданні другого раунду неформальних міністерських діалогів «Східного партнерства».

«Він виступив за дотримання основоположних принципів «Східного партнерства», урахування інтересів усіх країн-партнерів, подальше наповнення цієї ініціативи конкретним практичним змістом. Білоруською стороною було внесено низку конкретних пропозицій щодо процесу підготовки до Вільнюського самміту, включаючи формування списку пріоритетних стратегічних проектів і зміцнення бізнес-виміру «Східного партнерства», - зазначили у прес-службі.

Крім того, за інформацією МЗС Білорусі, В.Макей зустрівся з Президентом Грузії Михайлом Саакашвілі.

«Він подякував главі грузинської держави за підтримку, яку Грузія надає Білорусі на міжнародній арені, зокрема у рамках «Східного партнерства», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, радник Президента Литви у закордонних справах Йовіта Нелюпшене 18 січня заявила, що Литва під час свого головування в ЄС у другій половині цього року не планує запрошувати до Вільнюса на самміт ініціативи "Східне партнерство" представників білоруської влади.

Довідка УНІАН. На даний час під візові і економічні санкції ЄС підпадають 243 білоруських чиновника, зокрема Президент Білорусі Олександр Лукашенко і міністр закордонних справ Білорусі В.Макей.