Оробець стверджує, що ЦВК поновила її кандидатом у мери столиці та в Київраду

Народний депутат Леся Оробець стверджує, що Центральна виборча комісія поновила її як кандидата і в мери, і в депутати Київради.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Ми перемогли. ЦВК одноголосно поновила мене як кандидата і в мери, і в депутати Київради на чолі списку партії "Нове життя"», - повідомила Оробець.

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Як повідомляв УНІАН, Київська виборча комісія зняла кандидата на пост мера Києва Оробець з реєстрації у столичні мери та в депутати Київради. Тервиборчком мотивував своє рішення тим, що закон не дозволяє йти у списку партії в Київраду і одночасно, як самовисуванець, на посаду міського голови.

З такої ж причини зняли з реєстрації і Салія.

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Заступник голови ЦВК Андрій Магера заявляв, що ЦВК може розглянути питання щодо скасування реєстрації кандидатів у мери Києва Оробець і Салія.