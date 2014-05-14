ЦВК може дозволити Оробець балотуватися - Магера

Про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера в ефірі "Громадського ТБ", пише Українська правда.

''ЦВК наділена повноваженнями з власної ініціативи переглянути певні рішення територіальних виборчих комісій, якщо такі рішення суперечать законодавству України'', - зазначив він.

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''В тому разі, якщо ми на засіданні встановимо факт порушення з боку ТВК щодо скасування реєстрації двох кандидатів, то, на мою думку, ЦВК тоді ухвалить рішення про скасування постанови ТВК'', - додав Магера, зазначивши, що рішення ЦВК має бути не пізніше п'ятниці.

Як відомо, у середу стало віломо, що ТВК скасувала реєстраціюкандидатом в мери Києва депутата Ради Лесі Оробець та екс-голови КМДА Івана Салія.