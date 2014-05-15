Політолог: На Донбасі все йде до створення анархічної республіки

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко не виключає, що в разі загострення протистоянь на сході України, і Донецька, і Луганська області можуть одержати спокійні для проживання громадян зони і зони з анархічною ситуацією.

Про це він заявив сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"Донбас тяжко хворий. Ми знаємо, що 15 років там була Партія регіонів, і вона розвалила політичну складову. Там все йде до створення анархічної республіки: буде дві території - де можна жити і буде "Сектор Газа". Їх кілька буде", - сказав Небоженко.

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За його словами, в результаті такого розділення "інстинктивно люди обиратимуть безпеку вище за політичні пріоритети, і житимуть там, де безпечніше".

При цьому Небоженко не виключив, що при такому розвитку подій через місяць-два західні країни можуть приступити до розгляду питання про запровадження санкцій проти окремих категорій жителів і бізнесменів, які працюють на Донбасі.

"Тільки мужній Донбас повинен знайти в собі сили, щоб він не перетворився на "Сектор Газа", - наголосив Небоженко.

Говорячи про можливість поширення сепаратизму в інші регіони України, політолог не виключив, що "вектор сепаратизму піде не в бік України, а, враховуючи відкритість кордону, у бік Росії".