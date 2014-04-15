Партія регіонів приєдналась до заяви Януковича

У заяві, оприлюдненій на партійному сайті у понеділок, 14 квітня, регіонали називають їх "злочинними", йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Нагадаємо, що за день до цього, 13 квітня, з таким самим закликом до армії - не виконувати наказів керівництва - звернувся Віктор Янукович. Утікач з'явився на черговій прес-конференції у російському Ростові-на-Дону у компанії з колишніми прокурором Пшонкою та очільником МВС Захарченком.

Зараз на сході Україні відбуваються сепаратистські заворушення, якими керують російські спецназівці. Вчора вони не криючись, позували перед журналістами у Слов'янську. Також нещодавно з'ясувалося, що російські ЗМІ ще рік тому опублікували сюжет про новостворений загін російських спецпризначенців "для виконання нелегальних завдань за кордоном". До цих завдань, зокрема, входить дестабілізація ситуації в сусідніх країнах, усунення невигідних лідерів тощо.