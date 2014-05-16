Східноєвропейські лідери вважають політику ЄС щодо Росії "лицемірною"

Країни Східної Європи вимагають від Європи солідарності і не хочуть, аби втрачали економічні вигоди внаслідок санкцій проти Росії тільки вони, повідомляє американське видання Bloomberg.

Коли західноєвропейські компанії укладають угоди з російськими у той час, як Європа погрожує Росії подальшими санкціями, це "лицемірство", заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на конференції у Братиславі.

Прем'єри Чехії та Угорщини Богуслав Соботка та Віктор Орбан заявили, що не хочуть втрачати можливості для бізнесу, а їхній польський колега Дональд Туск закликав ЄС продемонструвати єдність та розділити втрати внаслідок санкцій проти РФ.

"Ми говоримо тут про солідарність, а Франція продає Росії військові кораблі", - заявив Фіцо. Обговореня того, як "допомогти Україні з енергетичною безпекою", за словами Фіцо, відбувалося паралельно з підписанням угоди про Південний потік між Газпромом і "німецькими, французькими й італійськими компаніями".

Витрати мають розподілятися чесно, вважають лідери східних членів ЄС.

"Я хочу бачити солідарність у всій Європі, а не тільки серед країн, які межують з Україною", - підсумував Фіцо.