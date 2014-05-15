Туск: Європі треба відмовитися від лицемірства щодо України

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час дискусії в рамках Форуму глобальної безпеки у Братиславі, повідомляє радіо «Свобода".

Зокрема, як сказав Туск, ступінь ризику в Україні є більшим, ніж в енергетиці чи ризики в єврозоні. Це вимагає більшого ступеня солідарності Європи, ніж раніше.

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Водночас, за його словами, такої солідарності не можна досягти, не заплативши за неї певної ціни. Проявом такої солідарності мало б стати розміщення чисельнішого контингенту НАТО в східних прикордонних країнах ЄС, членах Альянсу, заявив прем’єр-міністр Польщі.

«Всі бачать російських диверсантів на сході України, але хтось говорить про російськомовних громадян. Часом говорять про проблему України так, нібито це вона сама спричинилася до всього, що там відбувається, а не політика Росії», – заявив Туск.

«Якщо не буде більшої готовності до чисельнішої присутності НАТО в країнах ЄС, які межують з нестабільними регіонами, це означатиме, що сила НАТО є декларативною», – додав він.

Туск відзначив, що спільна позиція ЄС не означає автоматично радикальної позиції. «Треба шукати відповіді на нинішні виклики без лицемірства, що є найкращим проявом правдивої солідарності», – наголосив глава польського уряду.

У відповідь на зауваження прем’єра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна є викликом для ЄС, як і Росія, і там немає гарантій утвердження демократії, Туск сказав, що не варто «об’єктивно чи суб’єктивно висловлювати меседжі, які підтримують головну лінію російської пропаганди». За словами глави польського уряду, «проблема – не український націоналізм, а агресія Росії».

Він також додав, що Європа не буде почуватися в безпеці, якщо не досягне вищого ступеня енергетичної солідарності.

Раніше Туск заявляв, що НАТО збільшить військову присутність у Польщі у відповідь на побоювання східноєвропейських членів Альянсу за свою безпеку в зв’язку з агресію Росії проти України в Криму.