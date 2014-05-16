Турчинов звільнив послів України у Франції та Англії
Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов звільнив декількох послів України за кордоном.
Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті в. о. глави держави.
Так, звільнено Олександра Купчишина з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці, Постійного Представника України при ЮНЕСКО та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Монако за сумісництвом.
Звільнено Володимира Хандогія з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, а також з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом.Читайте такожТурчинов звільнив голову Луганської області
Ще одним указом звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія Валерія Васильєва.
Також звільнено Валерія Кірдоду з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Алжирській Народній Демократичній Республіці, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Малі за сумісництвом.