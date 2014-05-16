Турчинов звільнив послів України у Франції та Англії

Відповідні укази оприлюднено на офіційному сайті в. о. глави держави.

Так, звільнено Олександра Купчишина з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці, Постійного Представника України при ЮНЕСКО та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Князівстві Монако за сумісництвом.

Звільнено Володимира Хандогія з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, а також з посади Постійного представника України при Міжнародній морській організації (ІМО) за сумісництвом.Читайте такожТурчинов звільнив голову Луганської області

Ще одним указом звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія Валерія Васильєва.

Також звільнено Валерія Кірдоду з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Алжирській Народній Демократичній Республіці, а також з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Малі за сумісництвом.