ЮНЕСКО і надалі буде вважати Крим територією України
01:28, 11 квітня 2014Політика
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Виконавча рада ЮНЕСКО підтримав Україну в кримському питанні.
ЮНЕСКО продовжує вважати пам'ятки Криму українськими / ТСН
За резолюцію, яка висловлює глибоку стурбованість з приводу мілітаризації півострова, проголосували 28 із 58 країн, які в ній зараз представлені, повідомляє ТСН.
Зазначивши, що російські збройні сили загрожують рівного доступу громадян до освіти та свободу висловлювань, організація проголосувала за моніторинг за ситуацією в цілому і за долею культурної спадщини зокрема.
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Міністерство закордонних справ Росії негайно заявило, що будь-яке спостереження за Кримом тепер можливо тільки після узгодження з РФ.
Росію, яка голосувала проти резолюції, на цей раз підтримали лише Китай, Бразилія і Куба. Інші взагалі не голосували або утрималися.
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