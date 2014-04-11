ЮНЕСКО і надалі буде вважати Крим територією України

За резолюцію, яка висловлює глибоку стурбованість з приводу мілітаризації півострова, проголосували 28 із 58 країн, які в ній зараз представлені, повідомляє ТСН.

Зазначивши, що російські збройні сили загрожують рівного доступу громадян до освіти та свободу висловлювань, організація проголосувала за моніторинг за ситуацією в цілому і за долею культурної спадщини зокрема.

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Міністерство закордонних справ Росії негайно заявило, що будь-яке спостереження за Кримом тепер можливо тільки після узгодження з РФ.

Росію, яка голосувала проти резолюції, на цей раз підтримали лише Китай, Бразилія і Куба. Інші взагалі не голосували або утрималися.