Інтимні фото міністра самопроголошеної ЛНР знайшли в соцмережах

На фотоФілатова позує в купальнику (іноді й без нього), із цигарками і шампанським на тлі донбаських пейзажів.

При цьому, як зауважує Сноб, на сторінку з "компроматом", Ірина Філатова заходила більше року тому (це видно через порожнє поле в правому верхньому кутку сторінки), і мабуть доступу у жінки до неї немає.

Проте нова сторінка Ірини Філатової більш консервативна.