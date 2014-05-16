Інтимні фото міністра самопроголошеної ЛНР знайшли в соцмережах

13:15, 16 травня 2014
Політика
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Користувачі соцмереж знайшли стару сторінку Ірини Філатової, "міністра закордонних справ" (за іншими даними міністра культури) самопроголошеної Луганській народної республіки. На сторінці були розміщені інтимні фотографії.

В Мережі знайшли інтимні фото "міністра" / vk.com

На фотоФілатова позує в купальнику (іноді й без нього), із цигарками і шампанським на тлі донбаських пейзажів.

При цьому, як зауважує Сноб, на сторінку з "компроматом", Ірина Філатова заходила більше року тому (це видно через порожнє поле в правому верхньому кутку сторінки), і мабуть доступу у жінки до неї немає.

Проте нова сторінка Ірини Філатової більш консервативна.

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