Інтимні фото міністра самопроголошеної ЛНР знайшли в соцмережах
13:15, 16 травня 2014Політика
14 0
Користувачі соцмереж знайшли стару сторінку Ірини Філатової, "міністра закордонних справ" (за іншими даними міністра культури) самопроголошеної Луганській народної республіки. На сторінці були розміщені інтимні фотографії.
В Мережі знайшли інтимні фото "міністра" / vk.com
На фотоФілатова позує в купальнику (іноді й без нього), із цигарками і шампанським на тлі донбаських пейзажів.
При цьому, як зауважує Сноб, на сторінку з "компроматом", Ірина Філатова заходила більше року тому (це видно через порожнє поле в правому верхньому кутку сторінки), і мабуть доступу у жінки до неї немає.
Проте нова сторінка Ірини Філатової більш консервативна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter