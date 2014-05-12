У Луганську оголосили про створення «ЛНР», Царьов заговорив про «повноцінну Новоросію» - ЗМІ

Сьогодні, 12 травня, близько 18-30 на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Луганську оголосили про те, що «більшість підтримала створення Луганської народної республіки» в ході псевдореферендуму 11 травня 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент «Восточного варианта».

Про «рішення більшості підтримати акт про незалежність Луганської народної республіки» присутнім на площі громадянам повідомила представник центральної виборчої комісії». При цьому жодних цифр про кількість тих, хто проголосував «представник ЦВК» не озвучила.

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За оцінкою кореспондента видання, на площі - не більше 800 осіб. У натовпі були помічені екс-перший віце-губернатор Едуард Лозовський, колишній гендиректор ЛОГТРК Родіон Мірошник, заступник Луганського міського голови Заза Зухбая.

Мітинг розпочався о 17-00, близько години на сцені виступали актори Російського драматичного театру. Після виступу «представника ЦВК» слово дали так званому «народному губернатору» Валерію Болотову, який привітав присутніх і закликав «працювати, створювати й відстоювати нашу республіку».

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За Болотовим виступав нардеп від ПР Олег Царьов, який прийшов на площу разом з Болотовим під ремікс пісні групи «Любе» «Батяня комбат» - у виконанні місцевих співаків-інвалідів братів Золотухіних ця пісня перетворилася в «Батаня Донбас».

Болотов і Царьов були оточені охороною, озброєною автоматами.

Царьов закликав створювати «свій уряд», якому «буде допомагати обласна рада».

«У вас унікальна облрада, тому що вона підтримала рішення про проведення референдуму на відміну від Донецької обласної ради», - сказав Царьов.

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Крім того, Царьов запропонував Луганській народній республіці об'єднатися з Донецькою народною республікою, підписавши відповідний договір. Цю пропозицію люди на площі зустріли зі схваленням.

«Коли ми об'єднаємося, зможемо стати повноцінною Новоросією і вже вести переговори про вступ до митного союзу», - закінчив свій виступ Царьов.