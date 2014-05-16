МЗС Швеції: Звіт ООН про права людини в Україні спростовує російську пропаганду

16:50, 16 травня 2014
Політика
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Більдт заявив, що пропаганду російських ЗМІ спростовує звіт ООН.

Отчет ООН о правах человека полностью опровергает пропаганду российских СМИ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт під час брифінгу в Києві.

«Звіт ООН про права людини в Україні, я вважаю – це комплексний та дуже глибокий звіт, який спростовує чимало російської пропаганди, яку намагаються розповсюджувати російські ЗМІ, перш за все серед російського населення, але і серед іншої аудиторії», - зазначив він.

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«В той же час цей звіт піднімає серйозну стурбованість, є ще питання кримських татар, сьогодні ми отримуємо повідомлення про обшуки у домівках кримських татар, але також погіршення становища з правами людини на сході країни», - зауважив Більдт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович у Києві представив другий звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, в якому, зокрема, висловлюється занепокоєння ситуацією з дотриманням прав людини в Криму і зазначається, що українська влада повинна приділити увагу дотриманню прав кримських татар як корінного населення, та українців, які не отримали російське громадянство на півострові.

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