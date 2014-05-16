В ООН занепокоєні ситуацією з дотриманням прав людини в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович заявив під час прес-конференції в Києві, представляючи другий звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

“Важливо, щоб на мешканцях Криму не позначалося негативно зміна законодавчого підгрунтя. Байдуже, яке в них громадянство, люди, які живуть в Криму, повинні мати рівний доступ до праці, до соціальних послуг, освіти тощо”, - сказав Шимонович.Читайте такожУ будинках кримських татар масово проводять обшуки: вчора силовики побували у Джемілєва

Особливу увагу, за його словами, необхідно уділити дотриманню прав кримських татар як корінного населення, та українців, які не отримали російське громадянство.

“Дуже важливо, щоб вшанування жертв насильницької депортації кримських татар відбулося у спокійній обстановці, щоб було дотримано їхні права на мирні зібрання. Потрібно зробити все для того, щоб стриматися в цій ситуації, яка і так є доволі складною”, - зауважив Шимонович.

“Ми стежимо за ситуацією в Криму і будемо надалі звітувати, хоча у нас немає фізичного доступу до Криму”, - додав Шимонович.