Генсек НАТО: Ніхто більше не може вірити гарантіям безпеки Росії
Російську анексію Криму він назвав «силовим захопленням землі».
Ніхто більше не може вірити гарантіям безпеки Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен, передає Радіо Свобода.
Під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Траяном Басеску у Бухаресті, Расмуссен нагадав, що у 1994 році, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Росія виступила одним із гарантів українського суверенітету.
«Ми не можемо вірити таким гарантіям після російської анексії Криму», – зазначив Расмуссен, назвавши це «силовим захопленням землі».
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15 травня Росія заявила, що гарантуватиме безпеку Молдови, яка межує з Румунією і Україною, якщо вона залишатиметься нейтральною.