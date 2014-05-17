Прикордонники затримали "губернатора" Луганська, але його відбили терористи

Про це пише "Сегодня" з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Українські прикордонники затримали його о 5:45, поінформували про це всі правоохоронні органи, в тому числі представників антитерористичної операції і близько 2 годин чекали на підмогу силовиків, однак ніхто так і не приїхав", - повідомили в прес-службі прикордонного відомства.

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Згідно з інформацією, в результаті запеклого бою більше ста озброєних бойовиків змогли відбити Болотова у прикордонників.

Постраждалих поки немає.