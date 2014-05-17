Прикордонники затримали "губернатора" Луганська, але його відбили терористи
09:31, 17 травня 2014Політика
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Українські прикордонники затримали вранці в суботу у пункті пропуску "Довжанський" (Луганська область) самопроголошеного губернатора так званої Луганської народної республіки Валерія Болотова. Але в результаті запеклого бою озброєні бойовики змогли відбити Болотова.
Терористи відбили Болотова / REUTERS
Про це пише "Сегодня" з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Українські прикордонники затримали його о 5:45, поінформували про це всі правоохоронні органи, в тому числі представників антитерористичної операції і близько 2 годин чекали на підмогу силовиків, однак ніхто так і не приїхав", - повідомили в прес-службі прикордонного відомства.
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Згідно з інформацією, в результаті запеклого бою більше ста озброєних бойовиків змогли відбити Болотова у прикордонників.
Постраждалих поки немає.
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