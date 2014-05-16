Україна готова закрити кордон з РФ - прикордонники

Державна прикордонна служба України готова закрити на кордоні з РФ пункти прикордонного пропуску в разі повторення спроб їхнього захоплення або блокування місцевими жителями або бойовиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив начальник прес-служба ДПСУ Сергій Астахов.

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“Якщо будуть продовжуватися спроби блокування чи захоплення пунктів прикордонного пропуску, то прикордонній службі нічого не залишається, як закрити ці пункти пропуску”, - сказав він.

Астахов зауважив, що також може бути обмежено рух транспорту через ці пункти або пропуску людей, що, безумовно, створить чимало незручностей, перш за все, для мешканців населених пунктів, розташованих поблизу цих пунктів.