У Криму над місцями проживання кримських татар літають військові вертольоти

У Криму над місцями проживання кримських татар літають військові вертольоти.

З 8 ранку над Сімферополем і прилеглими містечками (місцями компактного проживання кримських татар) курсують військові вертольоти, передають Крым.Реалии. Нагадаємо, 18 травня виповнюється 70 років з дня депортації сталінським режимом кримськотатарського народу. Незаконна влада Криму заборонила проводити масові заходи в Криму до 6 червня через побоювання провокацій.

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