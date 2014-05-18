У Криму над місцями проживання кримських татар літають військові вертольоти

08:45, 18 травня 2014
Політика
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У Криму над місцями проживання кримських татар літають військові вертольоти.

Крым

З 8 ранку над Сімферополем і прилеглими містечками (місцями компактного проживання кримських татар) курсують військові вертольоти, передають Крым.Реалии.

Нагадаємо, 18 травня виповнюється 70 років з дня депортації сталінським режимом кримськотатарського народу. Незаконна влада Криму заборонила проводити масові заходи в Криму до 6 червня через побоювання провокацій.
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