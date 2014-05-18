Сьогодні виповнюється 70 років з дня депортації кримськотатарського народу

Причиною висилки цілого народу були названі факти нібито масового колабораціонізму та співпраці великої частини кримських татар із німецькими та румунськими окупантами під час Другої світової війни.

За оцінками істориків, на засланні від нестерпних умов, голоду, хвороб загинули більше ніж 40% переселених.

Напередодні річниці депортації нелегітимна влада Криму заборонила мітинги до 6 червня через побоювання провокацій. Після цього на засіданні Меджлісу також скасували проведення запланований масакцій у Сімферополі 17-18 травня.

Нагадаємо, 3 травня одного з лідерів кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва не пустили до Криму. Його співвітчизники деякий час блокували траси біля Сімферополя, Бахчисараю, в Старому Криму, Євпаторії та в селищі Жовтневе Червоногвардійського району.

Пізніше «прокурор» Криму Наталія Поклонська зачитала голові Меджлісу Рефату Чубарову попередження про «недопущення ведення екстремістської діяльності» і заявила, що в разі непокори, Меджліс буде ліквідований і його діяльність заборонена.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що над питанням визнання кримських татар корінним народом Криму можна подумати, але необхідно дуже ретельно пропрацювати це питання, аби не нашкодити. Він пояснив, що в Криму одним з корінних народів є греки, які також мають на це право.