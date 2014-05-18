Джемілєв закликав кримських татар відстоювати свої права

«Меджліс побоюється за безпеку співвітчизників, тому вони ухвалили рішення проводити заходи в містах і районах. Але я думаю, народ буде все одно виходити на площу Леніна, і вони правильно зроблять − свої права потрібно відстоювати. За часів СРСР нам теж багато чого забороняли», − зазначив Джемілєв сайту «Крим.Реалії» .

Мустафа Джемілєв висловив жаль, що не зможе особисто бути присутнім на площі і підтримати свій народ.Читайте такожДжемілєв не поїде до Криму через загрозу відкритих протистоянь

«Заборону не знято, а їхати до кордону просто так, втрачати день − я не можу зараз це собі дозволити», − підсумував Джемілєв.

Меджліс кримськотатарського народу на позачерговому засіданні в суботу ухвалив рішення провести 18 травня молебень і пам'ятні заходи у закладних каменів і пам'ятних дощок, присвячених жертвам депортації, по всіх регіонах півострова.Читайте такожВійськові вертольоти намагалися зірвати траурний мітинг в Бахчисараї

У суботу влада Криму не дала кримським татарам провести акцію «Запали вогонь у своєму серці». Площу Леніна в Сімферополі оточили військові. 16 травня так званий «прем'єр-міністр Криму» Сергій Аксьонов підписав розпорядженняпро заборону масових заходів на території Криму до 6 червня, у зв'язку з «напруженою обстановкою на південному сході України».