Напередодні річниці депортації нелегітимна влада Криму заборонила мітинги до 6 червня

10:43, 16 травня 2014
Політика
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Напередодні річниці депортації "народів Криму" нелегітимна влада Криму заборонила  проводити на півострові масові заходи. Заборона на проведення масзаходів діє до 6 червня.

крымские татары / REUTERS

Про це свідчить указ незаконної влади півострова, розміщений на її сторінці в соцмережі Facebook.

Масові події на території Криму обмежені у зв'язку з "ситуацією на південному сході України".

Як повідомлялося раніше, у  Криму планують провести загальнокримський траурний мітинг до Дня депортації 18 травня в Сімферополі. Він буде проходити тільки під національними кримськотатарськими прапорами.

Нагадаємо, 18 травня кримські татари вшановують початок сталінської депортації кримськотатарського народу в 1944 році. В цьому році минає 70 років трагедії, яку кримські татари вважають геноцидом народу.

Фото: Facebook

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