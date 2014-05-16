Напередодні річниці депортації нелегітимна влада Криму заборонила мітинги до 6 червня

Про це свідчить указ незаконної влади півострова, розміщений на її сторінці в соцмережі Facebook.

Масові події на території Криму обмежені у зв'язку з "ситуацією на південному сході України".

Як повідомлялося раніше, у Криму планують провести загальнокримський траурний мітинг до Дня депортації 18 травня в Сімферополі. Він буде проходити тільки під національними кримськотатарськими прапорами.

Нагадаємо, 18 травня кримські татари вшановують початок сталінської депортації кримськотатарського народу в 1944 році. В цьому році минає 70 років трагедії, яку кримські татари вважають геноцидом народу.