Напередодні річниці депортації нелегітимна влада Криму заборонила мітинги до 6 червня
10:43, 16 травня 2014Політика
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Напередодні річниці депортації "народів Криму" нелегітимна влада Криму заборонила проводити на півострові масові заходи. Заборона на проведення масзаходів діє до 6 червня.
Напередодні річниці депортації народів Криму" нелегетимные влади Криму запертили проведення масових заходів / REUTERS
Про це свідчить указ незаконної влади півострова, розміщений на її сторінці в соцмережі Facebook.
Масові події на території Криму обмежені у зв'язку з "ситуацією на південному сході України".
Як повідомлялося раніше, у Криму планують провести загальнокримський траурний мітинг до Дня депортації 18 травня в Сімферополі. Він буде проходити тільки під національними кримськотатарськими прапорами.
Нагадаємо, 18 травня кримські татари вшановують початок сталінської депортації кримськотатарського народу в 1944 році. В цьому році минає 70 років трагедії, яку кримські татари вважають геноцидом народу.
Фото: Facebook
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