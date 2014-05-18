Цієї ночі в ході АТО отримали поранення 4 українських військових

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України з посиланням на прес-секретаря начальника Генштабу ЗС України підполковника Олексія Дмитрашківсього.

За його словами, «терористи, продовжуючи свої цинічно-підступні боягузливі вилазки, обстрілюють блокпости з території житлових кварталів».

«У всіх випадках військовослужбовці АТО дають оперативну та адекватну відсіч противнику, не даючи бойовикам провести атаки та захоплення об’єктів», - підкреслив Дмитрашківський, додавши, водночас, що повномасштабних боїв цієї ночі в районі Слов’янська та Краматорська не було.Читайте такожПри нападі на табір Нацгвардії під Слов'янському було вбито одного терориста - Аваков

Так, за даними Дмитрашківсього, сьогодні вночі у таборі українських військовослужбовців, які залучені до антитерористичної операції, відбулась навчальна тривога та бойове злагодження. «Після сигналу сирени у таборі одразу було виявлено заздалегідь обладнані позиції терористів у лісових насадженнях неподалік, які запустили в повітря білу сигнальну ракету, та з переляку відступили, хоча планували атакувати військових з двох сторін», - сказав прес-секретар, зазначивши, що таким чином військовослужбовці АТО спрацювали на випередження та зірвали плани терористів.

Також вночі був обстріляний зі стрілецької та снайперської зброї, підствольних гранатометів табір військовослужбовців поблизу м. Ізюм. Військові відбили напад. Внаслідок протистояння отримали поранення двоє військовослужбовців Національної гвардії, повідомив Дмитрашківський.Читайте такожКількість загиблих під час АТО силовиків збільшилася до 24

Цієї ж ночі також обстріляні чотири блокпости навколо Слов’янська, де несуть службу військовослужбовці ЗС України, підрозділи яких входять до складу АТО. «Військові дали відсіч бойовикам. Один з військовослужбовців легкопоранений, його товариш отримав поранення середнього ступеня важкості. Для надання допомоги прибув вертоліт з військовими медиками», - поінформував прес-секретар, підкресливши, що постраждалих серед мирного населення немає.