Терористи Слов'янська заявили про сотні убитих українських і американських військових

Такі дані він озвучив в ході прес-конференції, відеозапис якої опубліковано прес-службою самопроголошеної Донецької народної республіки.

Як пише Лента.ру, загальні втрати АТО, на думку Пономарьова, за 2-12 травня 2014 року склали 650 убитих, поранених і полонених.

"З них 285 екстремістів «Правого сектора», що в основному увійшли в склад Національної гвардії, 120 українських найманців спецбатальйону Коломойського «Дніпро» і «Азов». У Маріуполі вбиті керівники найманців Коломойського Демиденко і Береза", - зачитав свою доповідь Пономарьов.

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«Народний мер» додав, що втрати понесли також 90 співробітників СБУ. «Сумська «Альфа» повністю знищена. Київська, Полтавська, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Вінницька, Житомирська «Альфа» понесли великі втрати. 70 іноземних найманців. Польська приватна військова компанія ASBS Othago втратила шість осіб. Американська приватна військова компанія Graystone 14 осіб, американська ПВК Academi, що до 2009 року була відома як Blackwater, 50 осіб. 40 військовослужбовців 95-ї житомирської аеромобільної бригади. 25 співробітників ЦРУ і ФБР (13 вбиті, 12 поранені)», - розповів Пономарьов.

Також, за його словами, в числі втрат - 20 співробітників МВС.

Що стосується бойової техніки, то, як розповів Пономарьов, київська влада втратила вісім бойових вертольотів Мі-24, Мі-17, Мі-8, один Hammer, три гаубиці Т-30, шість БТР, чотири БМП.

Нагадаємо, що за версією джерел в СБУ з початку антитерористичної операції в східних регіонах України, загальні втрати зведених сил, які беруть у ній участь, склали: 21 людина загинула, 65 - поранені.