ГПУ прокоментувала 6-годинний допит кореспондента у Криму: ФСБ відкрито переслідує журналістів

Затримання в Криму кореспондента польського видання Gazeta Wyborcza Вацлава Радзівіновича є обурливим і виходить за межі здорового глузду.

Про це 18 травня цього року заявив в.о. Генерального прокурора України Олег Махніцький, коментуючи повідомлення ЗМІ про безпідставне затримання агентами ФСБ відомого іноземного журналіста разом з українськими колегами в Сімферополі, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України на своїй сторінці у Facebook.

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За інформацією керівника відомства, ще з 90-х років Вацлав Радзівінович працює в Україні та Росії, плідно та об'єктивно висвітлюючи події в обох країнах, користуючись повагою в політичному середовищі та серед колег-журналістів.

За словами Олега Махніцького, підстави ФСБ для з'ясування особи Радзівіновича протягом шестигодинного допиту є абсолютно надуманими, оскільки журналіст мав при собі всі необхідні документи, включно з акредитаційними документами та багаторічною візою для роботи.

"Дії російських спецслужб на тимчасово окупованих українських територіях є нічим іншим як перешкоджання професійній діяльності представника авторитетного польського видання, - заявив керівник відомства. - Генеральна прокуратура України вживатиме усіх необхідних дій в такій ситуації".