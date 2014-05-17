ФСБ в Криму 6 годин допитувала кореспондента «Gazeta Wyborcza»

Як повідомив сайту Крым.Реалии сам Вацлав Радзівіновіч, група співробітників ФСБ несподівано і не представившись нагрянула, коли він в сімферопольському кафе «Диван» розмовляв і пив каву зукраїнськими журналістами - колишнім кореспондентом московської газети «Известия», пізніше власним кореспондентом київської газети «День» в Криму, Миколою Семеною, з яким він знайомий ще по спільній роботі в Москві, а також з кримським фоторепортером Леньярой Абибулаевой.

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За словами Вацлава Радзівіновича, хоча і він, і його кримські колеги надали всі свої документи, співробітники ФСБ звинуватили польського журналіста в тому, що «він не той, за кого себе видає», що він «нелегально перетнув кордон Російської Федерації» і зажадали поїхати разом з ними в управління ФСБ в «Республіці Крим».

Вацлав Радзівіновіч надав їм свій паспорт, журналістське посвідчення, акредитаційну картку Мзс Російської Федерації, довгострокову візу для в'їзду в Росію, документ прикордонної служби Росії в аеропорту Шереметьєво про реєстрацію легального перетину ним кордону по прибутті з Польщі в Москву, документи про проживання в Москві, проте співробітники ФСБ вимагали їхати в управління «для з'ясування обставин».

Вони при цьому не дозволили Вацлаву Радзивиновичу, незважаючи на його наполягання, зробити телефонний дзвінок в редакцію «Газети Виборчої», ні в посольство Польщі в Москві, ні в МЗС, ні кому б то не було з колег, і викликали групу співробітників ФСБ «з іншого управління».

ПВ управлінні журналісти були розділені по різних кімнатах, де з ними було проведено опитування щодо обставин інциденту, повідомив Радзівіновіч.

«Виходячи з мого тривалого досвіду роботи міжнародним журналістом, в даному інциденті співробітники російської спецслужби виявили кричущий непрофесіоналізм та перевищення службових обов'язків, вчинили порушення моїх професійних і громадянських прав, - сказав Радзівіновіч.

Польський журналіст вважає, що у співробітників ФСБ не було жодних правових підстав пред'являти йому підозри в «нелегальному перетині якийсь кордону», з'ясовувати особу і шість годин складати протокол «опитування», через що мені довелося порушити мій графік роботи, скасувати вже призначені інтерв'ю і зірвати плани моєї роботи у відрядженні. Від усього цього події залишився дуже неприємний моральний осад».

Микола Семена і Леньяра Абибулаева після кількох годин спілкування з співробітниками ФСБ також були відпущені.