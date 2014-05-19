Волинського журналіста Шаповала звільнили з полону на Донеччині
11:04, 19 травня 2014Політика
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Шаповал повідомив, що його три тижні тримали у Донецькій ОДА, де катували й допитували.
На Донеччині триває терор / REUTERS
Журналіст ВолиньPost Сергій Шаповал у неділю 18 травня зумів визволитися з полону донецьких сепаратистів і прибув до Києва.
Про це Шаповал повідомив телефоном, пише ВолиньPost.
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За його словами, усі три тижні свого полону він перебував у Донецьку: його тримали у кімнаті в приміщенні Донецької облдержадміністрації.
Шаповал повідомив також, що його катували і допитували.
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«Мені вдалося визволитися завдяки втручанню деяких політиків. Мене літаком доправили з Донецька до Києва», - сказав Шаповал.
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