Волинського журналіста Шаповала звільнили з полону на Донеччині

Журналіст ВолиньPost Сергій Шаповал у неділю 18 травня зумів визволитися з полону донецьких сепаратистів і прибув до Києва.

Про це Шаповал повідомив телефоном, пише ВолиньPost.

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За його словами, усі три тижні свого полону він перебував у Донецьку: його тримали у кімнаті в приміщенні Донецької облдержадміністрації.

Шаповал повідомив також, що його катували і допитували.

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«Мені вдалося визволитися завдяки втручанню деяких політиків. Мене літаком доправили з Донецька до Києва», - сказав Шаповал.