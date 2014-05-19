Руйнування будинку в Миколаєві через вибух газу спричинене слабкістю конструкцій - ДСНС
Значне руйнування житлового будинку в Миколаєві, де стався вибух побутового газу, обумовлене слабкістю будівельних конструкцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Григорій Марченко.
За його словами, під час розбирання завалів двох під`їздів 10-поверхівки рятувальники виявили, що арматура бетонних плит, з яких складається будинок, завтовшки лише 5 мм, тоді як зазвичай бетонні панелі армовані значно товщою арматурою - 10-12 мм.
Крім того, з`ясувалося, що в деяких зруйнованих квартирах було здійснено перепланування з руйнацією несучих стін.
Як заявив Марченко, обвал будівельних конструкцій з верхніх поверхів аж до підвалу зумовлений цими двома факторами.
Також він додав, що будинок був споруджений 27 років тому.
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Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 12 травня близько 13.00 стався вибух у 4-під`їзному житловому 10-поверховому будинку. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби було зруйновано несучі конструкції з 8-го по 10-й поверхи третього і четвертого під`їздів, де мешкають 213 людей.
Загальна кількість загиблих у результаті вибуху становить семеро осіб.
При розслідуванні причин вибуху міліція призначила більш як 10 експертиз.